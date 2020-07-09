В Курской области клещи покусали более 1400 человек

9 Июль 2020 2020-07-09T18:13:49+03:00

Чаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курской области продолжается сезон активности клещей. В медицинские организации по поводу их присасывания обратились 1416 жителей, из них 704 ребенка до 14 лет.

На нашей территории клеши переносят такие заболевания, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) и моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

Чаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участках. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии исследовали 1310 клещей, 201 из них (15,3%) оказались заражены боррелиями, 40 (3,1%) явились положительными на гранулацитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).

На сегодняшний день от клещей обработано 259,05 га.

Если на вас напал клещ, то обращайтесь к врачу-инфекционисту или терапевту в поликлинике. Извлеченного клеща нужно доставить в лабораторию для исследования на наличие возбудителей инфекций. Если он окажется инфицированным, вам сразу назначат профилактическое лечение для предупреждения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU