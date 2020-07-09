Курские компании смогут получить субсидию на профилактику коронавируса

9 Июль 2020 2020-07-09T16:36:04+03:00

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Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидии, компенсирующей затраты на профилактику коронавирусной инфекции. Ее смогут получить малые и средние предприятия, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Заявку на субсидию можно подать через «Личный кабинет налогоплательщика» уже с 15 июля, прием продлится до 15 августа. Вместе с тем у организации, претендующей на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тысячи рублей, она не может также проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Под эту меру поддержки подпадают не все пострадавшие отрасли, а только сферы сервиса и туризма, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Размер субсидии - 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и еще 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника по состоянию на май 2020 года.

«По требованиям Роспотребнадзора сотрудникам, работающим напрямую с людьми, нужны маски, перчатки. Кроме того, необходимо организовать термометрию, создать условия для социального дистанцирования. Это дополнительные расходы, которые легли на плечи предпринимателей. Теперь за них можно получить компенсацию», - прокомментировал председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU