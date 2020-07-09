2020-07-09T15:42:47+03:00
Общество

Через Курск пройдет бронепробег

Акция посвящена Курской битве
Яна ШЕЛЕСТ
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10 июля в 14:30 колонна прибудет к мемориальному комплексу «Курская дуга»,10 июля в 14:30 колонна прибудет к мемориальному комплексу «Курская дуга»,
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Через Курск пройдет бронепробег «Дорога мужества», посвященный Курской битве. Пробег будет проходить с 8 по 15 июля по маршруту: МоскваТула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва. Его протяженность – 1300 километров.

Утром 8 июля бронепробег стартовал с Поклонной горы в Москве, и уже 10 июля его участники прибудут в Курск. В составе колонны отреставрированная техника армии СССР: БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, БРДМ-2 ЗС, БМ-13-16,БТР-80, военные автомобили ГАЗ-63, ЗИЛ-157, УАЗ-469, среди них «Тигр», «Урал», «Патруль», которые до сих пор стоят на вооружении в Росгвардии и применяются в борьбе с терроризмом, при охране объектов ядерно-оружейного комплекса, обеспечении общественной безопасности.

10 июля в 14:30 колонна прибудет к мемориальному комплексу «Курская дуга», у Могилы Неизвестного Солдата состоится возложение цветов. С 17:00 технику разместят на стоянке около спортивно-концертного комплекса на ул. Энгельса, 140б, где она пробудет до утра 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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