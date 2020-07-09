Курский «Авангард» получил лицензию Российского футбольного союза
С 28 июня основная команда приступила к тренировкам
В рамках первого сбора пройдет просмотр новых футболистовФото: Из архива КП.
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Курский футбольный клуб сохранил профессиональный статус и продолжит играть под эгидой Российского футбольного союза. «Авангард» сыграет в Олимп-Первенстве ПФЛ в сезоне 2020/21 и розыгрыше Кубка России 2020/21.
С 28 июня основная команда начала тренировки. Они проходят на открытом воздухе с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В рамках первого сбора пройдет просмотр новых футболистов, приглашенных тренерским штабом. В июле по плану - несколько товарищеских матчей.
ИСТОЧНИК KP.RU