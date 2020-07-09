В мэрии Курска составляют список дорог, которые отремонтируют в 2021 году

9 Июль 2020 2020-07-09T14:10:19+03:00

Список на следующий год составляют сейчас Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В мэрии Курска составляют список дорог, которые отремонтируют в рамках реализации проекта БКАД в 2021 году.

По словам заместителя главы администрации Курска Василия Волобуева, сейчас обследуют участки дорог, которые требуют срочного ремонта.

Одной из первых в список включена дорога по улице Менделеева на отрезке от 7-го Промышленного переулка до улицы Крюкова. Работы будут выполнены в следующем году, уточнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU