В мэрии Курска составляют список дорог, которые отремонтируют в 2021 году
Сейчас идет обследование магистралей
Список на следующий год составляют сейчасФото: Светлана ВОЛКОВА
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В мэрии Курска составляют список дорог, которые отремонтируют в рамках реализации проекта БКАД в 2021 году.
По словам заместителя главы администрации Курска Василия Волобуева, сейчас обследуют участки дорог, которые требуют срочного ремонта.
Одной из первых в список включена дорога по улице Менделеева на отрезке от 7-го Промышленного переулка до улицы Крюкова. Работы будут выполнены в следующем году, уточнили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU