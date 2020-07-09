Курянину суд дал девять лет за убийство знакомого
Суд вынес приговор 36-летнему жителю Железногорского района. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Ночью 5 декабря 2019 года пьяный курянин был в своей квартире, расположенной в поселке Новоандросово Железногорского района, вместе со своим 32-летним знакомым. Внезапно хозяин дома обнаружил, что у него на шее нет золотой цепочки с иконкой. Решив, что украшение мог взять его знакомый, он стал избивать гостя.
Затем он взял нож и стал им бить по голове, в грудь и шею знакомого, пока тот не умер от травм.
Суд дал убийце девять лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU