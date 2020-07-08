2020-07-08T13:30:34+03:00
Победа

Бронепробег прибудет в Курск 10 июля

Сообщаем, где и во сколько можно посмотреть на ретро-технику
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске на Триумфальной арке развернется экспозицияВ Курске на Триумфальной арке развернется экспозицияФото: Светлана ВОЛКОВА
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КП уже сообщала, что с 8 по 15 июля в России пройдет бронепробег «Дорога Мужества».

Его организует Межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество». Основная тема пробега - Курская битва.

Пробег начнется на Поклонной горе 8 июля и пройдет по маршруту МоскваТула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва.

В составе колонны - восстановленная армейская техника времен СССР: БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, БМ-13-16, БТР-80 а также современные военные автомобили «Тигр», БРДМ-2МБ «Бекас» и другие. «Бекас» впервые был представлен широкой публике лишь в этом году.

По пути участники пробега возложат цветы к мемориалам павших воинов, посетят места боевой славы. А у всех желающих будет возможность рассмотреть уникальную технику.

В Курск участники пробега прибудут 10 июля в 14:30. У Триумфальной арки в это время развернется экспозиция военной техники. Здесь также пройдет торжественный митинг, участники возложат венки к Вечному огню

ИСТОЧНИК KP.RU

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