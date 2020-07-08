Приемная кампания в курских вузах продлится до 18 августа
В 2020 году подать документы в курские вузы можно до 18 августа. Это несмотря на то, что основной период сдачи ЕГЭ начался 3 июля.
А результаты единого государственного экзамена станут известны до 15 августа. Причем, проверять их вузы будут сами, получив доступ к базе, сформированной Рособрнадзором.
Подать заявление в вуз можно через сервис «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг или по почте. Также можно в индивидуальном порядке передать свои документы секретарям приемных комиссий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Для поступления в вузы нужны следующие документы: заявление, копии паспорта, документа об образовании с приложением, а также документов, подтверждающих индивидуальные достижения, заявление о согласии на зачисление; подробный перечень опубликован на официальных сайтах вузов.
Как отметили в областном комитете образования и науки, приемные комиссии работают в обычном режиме, все вопросы можно задавать по телефонам, указанным на сайтах вузов.
ИСТОЧНИК KP.RU