Приемная кампания в курских вузах продлится до 18 августа

8 Июль 2020 2020-07-08T12:40:03+03:00

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В 2020 году подать документы в курские вузы можно до 18 августа. Это несмотря на то, что основной период сдачи ЕГЭ начался 3 июля.

А результаты единого государственного экзамена станут известны до 15 августа. Причем, проверять их вузы будут сами, получив доступ к базе, сформированной Рособрнадзором.

Подать заявление в вуз можно через сервис «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг или по почте. Также можно в индивидуальном порядке передать свои документы секретарям приемных комиссий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Для поступления в вузы нужны следующие документы: заявление, копии паспорта, документа об образовании с приложением, а также документов, подтверждающих индивидуальные достижения, заявление о согласии на зачисление; подробный перечень опубликован на официальных сайтах вузов.

Как отметили в областном комитете образования и науки, приемные комиссии работают в обычном режиме, все вопросы можно задавать по телефонам, указанным на сайтах вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU