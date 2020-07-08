8 Июль 2020 2020-07-08T11:48:57+03:00

За сутки вирус подтвердился у 44 человек Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 8 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 июля 2020 года составило 5466 человек. Из них за последние сутки коронавирус подтвердился у 44 человек.

Сейчас лечатся 1603 пациента: 345 – в больницах, 1258 – находятся дома.

На ИВЛ находятся 12 пациентов. Всего выписано 3822 пациента, в том числе 60 за последние сутки.

На 8 июля по данным регионального Роспотребнадзора от коронавируса в Курской области умерло 43 человека. В том числе двое мужчин 68 и 73 лет умерли за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU