Число умерших из-за коронавируса в Курске на 8 июля 2020 года составило 43 человека
Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 8 июля 2020 года
Летальные случаи в регионе фиксируют почти каждый деньФото: Из архива КП.
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На сегодняшний день по данным регионального Роспотребнадзора от коронавируса в Курской области умерло 43 человека. В том числе двое мужчин 68 и 73 лет умерли за последние сутки. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
На 8 июля всего проведено 115661 исследование материала на COVID-19, в том числе за 7 июля проведено 1605 исследований. Всего проведено 9002 исследования на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.
ИСТОЧНИК KP.RU