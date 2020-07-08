Число умерших из-за коронавируса в Курске на 8 июля 2020 года составило 43 человека

8 Июль 2020 2020-07-08T11:43:54+03:00

Летальные случаи в регионе фиксируют почти каждый день Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 8 июля 2020 года

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На сегодняшний день по данным регионального Роспотребнадзора от коронавируса в Курской области умерло 43 человека. В том числе двое мужчин 68 и 73 лет умерли за последние сутки. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

На 8 июля всего проведено 115661 исследование материала на COVID-19, в том числе за 7 июля проведено 1605 исследований. Всего проведено 9002 исследования на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU