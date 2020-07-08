Курские пограничники задержали двух нелегалов

8 Июль 2020 2020-07-08T11:38:39+03:00

Люди хотели перейти на Украину в обход пунктов пропуска

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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области пресекли попытку незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации.

ЧП произошло в районе поселка Локоть Рыльского района Курской области. Во время несения службы пограничный наряд задержал двух граждан Российской Федерации.

- Люди хотели незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации в обход пунктов пропуска, чтобы перейти на территорию Украины, - рассказали в погрануправлении региона.

Правонарушители задержаны, идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU