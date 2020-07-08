Курские пограничники задержали двух нелегалов
Люди хотели перейти на Украину в обход пунктов пропуска
Россияне хотели перейти границу в обход пунктов пропускаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области пресекли попытку незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации.
ЧП произошло в районе поселка Локоть Рыльского района Курской области. Во время несения службы пограничный наряд задержал двух граждан Российской Федерации.
- Люди хотели незаконно пересечь Государственную границу Российской Федерации в обход пунктов пропуска, чтобы перейти на территорию Украины, - рассказали в погрануправлении региона.
Правонарушители задержаны, идет проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU