2020-07-08T09:55:05+03:00
Происшествия

Под Курском спасатели вытащили корову из выгребной ямы

Операцию проводили с помощью крана
Светлана ВОЛКОВА
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Спасательная операция завершилась успешноСпасательная операция завершилась успешноФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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ЧП произошло 7 июля. В службу МЧС рлзвонили жители деревни Николаевка Курского района и попросили помощи - в выгребную яму провалилась корова. Животное к тому же тельное, так что для спасения ее требовалась особая аккуратность.

Яма представляет из себя небольшой котлован за забором дома, сверху накрыт досками, которые сгнили от времени. Когда корова Маруся ступила на доски, прикрывавшие выгребную яму, то по шею рухнула вниз.

На выручку животному спасатели пригнали подъемный кран.

Глубина ямы - полтора метра. А спасательная операция заняла около получаса. Животному продели стропы под брюхо и подняли вверх с помощью крана. Буренка не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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