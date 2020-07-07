2020-07-07T22:05:07+03:00
Общество

Под Курском убрали несанкционированные свалки

Всего в области выявили более 140 мест скопления отходов
Яна ШЕЛЕСТ
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За незаконную свалку мусора предусмотрены штрафы и административная ответственностьЗа незаконную свалку мусора предусмотрены штрафы и административная ответственность
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Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области добился ликвидации несанкционированных свалок в Солнцевском районе. Уборка была организована администрацией района.

«В этом году в регионе мы выявили 141 несанкционированное место скопления отходов, уже ликвидировано 54 свалки. Муниципалитеты стараются оперативно реагировать на наши требования», - рассказал председатель областного комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.

За незаконную свалку мусора предусмотрены штрафы и административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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