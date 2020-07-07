Под Курском убрали несанкционированные свалки
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области добился ликвидации несанкционированных свалок в Солнцевском районе. Уборка была организована администрацией района.
«В этом году в регионе мы выявили 141 несанкционированное место скопления отходов, уже ликвидировано 54 свалки. Муниципалитеты стараются оперативно реагировать на наши требования», - рассказал председатель областного комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.
За незаконную свалку мусора предусмотрены штрафы и административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU