Под Курском убрали несанкционированные свалки

7 Июль 2020 2020-07-07T22:05:07+03:00

За незаконную свалку мусора предусмотрены штрафы и административная ответственность

Всего в области выявили более 140 мест скопления отходов

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Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области добился ликвидации несанкционированных свалок в Солнцевском районе. Уборка была организована администрацией района.

«В этом году в регионе мы выявили 141 несанкционированное место скопления отходов, уже ликвидировано 54 свалки. Муниципалитеты стараются оперативно реагировать на наши требования», - рассказал председатель областного комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.

За незаконную свалку мусора предусмотрены штрафы и административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU