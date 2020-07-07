В курском Парке железнодорожников станет светло

7 Июль 2020 2020-07-07T21:58:01+03:00

Работы по освещению в парке завершились еще в конце июня Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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15 июля в курском Парке железнодорожников появится свет. Благоустройство территории парка реализуется в два этапа. В 2020 году ведется устройство наружного освещения, а в следующем планируется замостить дорожки плиткой, обустроить площадку для воркаута и детскую площадку, установить ограждение территории парка.

Работы по освещению в парке завершились еще в конце июня. Установлены 58 новых светодиодных светильников. Из-за обильных дождей работы были немного продлены.

Кроме того, в парке высадили 1760 различных цветов, регулярно косят газоны.

ИСТОЧНИК KP.RU