Роддом города Курска возвращается к плановому режиму работы
В Курском городском клиническом роддоме, перепрофилированном в ковидный стационар, сейчас на лечении находится 61 пациент с коронавирусом. В ближайшую неделю принимать новых заболевших здесь не будут.
«Сейчас у нас развернуто 1197 мест для инфицированных, из них занято 465. Если будет и в дальнейшем наблюдаться снижение количества заболевших, то в течение 10 дней мы освободим роддом и откроем его для работы в обычном режиме», - рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.
Сейчас рожениц принимают в городской больнице № 4, родильных отделениях в районах области и перинатальном центре. Учреждения с нагрузкой справляются.
ИСТОЧНИК KP.RU