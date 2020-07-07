2020-07-07T21:40:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Роддом города Курска возвращается к плановому режиму работы

Заболевших коронавирусом принимать не будут
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас на лечении находится 61 пациент с коронавирусомСейчас на лечении находится 61 пациент с коронавирусом
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В Курском городском клиническом роддоме, перепрофилированном в ковидный стационар, сейчас на лечении находится 61 пациент с коронавирусом. В ближайшую неделю принимать новых заболевших здесь не будут.

«Сейчас у нас развернуто 1197 мест для инфицированных, из них занято 465. Если будет и в дальнейшем наблюдаться снижение количества заболевших, то в течение 10 дней мы освободим роддом и откроем его для работы в обычном режиме», - рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Сейчас рожениц принимают в городской больнице № 4, родильных отделениях в районах области и перинатальном центре. Учреждения с нагрузкой справляются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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