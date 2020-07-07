В Курске приводят в порядок уличное освещение

7 Июль 2020 2020-07-07T21:24:12+03:00

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В Курске приводят в порядок сети наружного освещения, которые имеют износ более 70%. Выполняется текущий и капитальный ремонт воздушных и кабельных линий, техническое обслуживание и ремонт оборудования, установленного в шкафах наружного освещения.

В первом полугодии 2020 года восстановили освещение по улицам Энгельса, Ракитовой, Радищева, 1-й Строительной, Литовской, Комарова, Пигорева, 3-й Агрегатной, Ухтомского, Чайковского, Челюскинцев, Цюрупы, Сосновской, Сторожевой, в Ахтырском переулке.

Также в порядок приводят освещение дворовых территорий, подключенное к муниципальным сетям. За последнее время восстановлено освещение во дворах жилых домов по улицам Заводской, Дейнеки, Димитрова, Союзной, Республиканской, 2-й Рабочей, Магистральному проезду, Хуторской, Косухина, Энергетиков, Черняховского, Межевой, Павлова, Кавказская и др.

В рамках заключенных муниципальных контрактов электрики заменили свыше девяти тысяч метров воздушных участков и порядка 400 метров кабельных линий, при необходимости устанавливаются дополнительные опоры для размещения на них осветительной арматуры.

ИСТОЧНИК KP.RU