Под Курском в пруду утонул 32-летний мужчина

7 Июль 2020 2020-07-07T21:20:23+03:00

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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6 июля около шести часов вечера в Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской области поступило сообщение о том, что в пруду в деревне Будановка утонул 32-летний мужчина.

По данному факту СК начал проверку. Следователь назначил проведение медицинской судебной экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Во избежание несчастных случаев, следственное управление обращается ко всем жителям Курской области о необходимости соблюдения всех мер предосторожности на открытой воде.

ИСТОЧНИК KP.RU