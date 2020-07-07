Под Курском из-за старой электропроводки чуть не сгорело домовладение
Пожар в селе Износково Льговского района произошел 6 июля. Хозяин домовладения вышел на несколько минут со двора. Спустя некоторое он время заметил дым. К этому моменту уже горела стена надворной постройки. Мужчина вызвал пожарных.
Льговские пожарные быстро приехали на место происшествия. Им удалось отстоять жилой дом – сгорела только пристройка к домовладению – деревянная веранда. К сожалению, огонь уничтожил и повредил несколько хозпостроек общей площадью более 80 квадратных метров.
Хозяева рассказали, что в одной из стен сарая проложена электропроводка. Несколько лет назад в этом же месте также произошло возгорание, но тогда с огнем удалось справиться самостоятельно.
Проводка не менялась и не ремонтировалась с момента покупки дома – это более 15 лет. Предположительной причиной пожара могло стать аварийный режим работы электросетей.
Спасатели убедительно просят курян и гостей региона соблюдать все правила пожарной безопасности. Не перегружайте электросети, проводите их своевременный ремонт и обслуживание. Доверяйте эти работы только специалистам!
ИСТОЧНИК KP.RU