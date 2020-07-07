У курянина транспортная полиция нашла "соль"
Возбуждено уголовное дело
Экспертиза показала, что у мужчины был при себе пакетик с "солью"Фото: Из архива КП.
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ЧП произошло в Курске. В дежурную часть доставили 28-летнего курянина, которого подозревают в причастности к сбыту наркотиков. При себе у мужчины был пакетик с кристалообразным веществом белого цвета. 0, 62 грамма соли он купил бесконтактным путем, сказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение и хранение наркотиков". Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU