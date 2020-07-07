2020-07-07T13:54:59+03:00
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет получили уже почти восемь тысяч курян

Рассказываем, куда можно обратиться за поддержкой
Светлана ВОЛКОВА
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В месяц на ребенка малоимущая семья может получить чуть больше пяти тысяч рублей от государстваВ месяц на ребенка малоимущая семья может получить чуть больше пяти тысяч рублей от государстваФото: Светлана ВОЛКОВА
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Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет получили уже 7827 детей в регионе. Всего выплачено 227,3 миллиона рублей.

В основном семьи обращаются через портал госуслуг. Лично заявления можно подать в МФЦ и в комитете соцзащиты. На выплату принято почти 23 тысячи заявлений. Максимальный срок рассмотрения заявления - 20 рабочих дней. Сроки перечисления денег зависят от банка.

Напомним, получить выплату могут семьи, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Заявление можно подать до конца этого года. В Курской области ежемесячная выплата равна 5 053,5 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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