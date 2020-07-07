Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: детсады продолжат работать в дежурном режиме

7 Июль 2020 2020-07-07T13:28:43+03:00

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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

Сейчас в Курской области в 203 детских садах действует 516 дежурных групп. В дежурные группы сейчас ходят более 4 тысяч детей. Чтобы сейчас определить ребенка в детсад, нужно обратиться с заявлением в администрацию садика.

Также в регионе действует "горячая линия" в областном и городском комитетах образования и науки: 8 (4712) 70-14-59, 8 (4712) 70-29-39 (понедельник – пятница с 9:00 до 18:00).

Несмотря на то, что статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией идет на спад в регионе, Роспотребнадзор все еще рекомендует воздержаться от открытия детских садов для работы в привычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU