Под Курском сгорел автомобиль

7 Июль 2020 2020-07-07T13:17:08+03:00

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В 12:18 7 июля в ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит автомобиль на улице Ломоносова в Судже.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ № 42 Суджанского района, полиция, медики скорой помощи.

Пожар потушили в половине первого дня. Сгорел моторный отсек автомобиля «Форд Мондео».

Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU