Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: на биржах труда опасаются притока безработных

7 Июль 2020 2020-07-07T12:53:22+03:00

В период пандемии куряне стали чаще регистрироваться в качестве безработных Фото: Из архива КП.

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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

С мая минимальное пособие по безработице выросло до 4,5 тысячи рублей, на каждого ребенка дополнительно выплачивают по три тысячи рублей. Поэтому число желающих стать на учет на биржах труда стало расти. Теперь зарегистрироваться можно дистанционно - на портале «Работа в России», заявление подается в электронной форме.

В администрации региона заверили, что пособия по безработице платят вовремя. Но уже остро стоит вопрос о выходе центров занятости из дистанционного режима работы.

Вице-губернатор Вячеслав Берзин побывал в нескольких офисах биржи в Курске и поделился своими впечатлениями:

- Все офисы, которые я посмотрел, работают в очень стесненных условиях и не рассчитаны на большие потоки граждан. Если все, кто заинтересован в поисках работы, лично придут за консультацией к специалистам (именно так было до коронавируса), могут возникнуть серьезные проблемы с соблюдением санитарно-эпидемических норм. Выход из ситуации вижу в развитии дистанционного формата оказания услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU