В Курске стартует фестиваль семейных фильмов
В этом году он впервые пройдет онлайн
Программа фестиваля рассчитана на семейную аудиториюФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:
В Курске стартует ХV Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи".
Это один из крупнейших фестивалей семейного и детского кино в мире. В этом году он пройдет онлайн. Можно будет не только смотреть фильмы, но и участвовать в образовательных программах, дискуссиях и прямых эфирах.
Даты фестиваля - с 8 по 14 июля. Смотрите программу и регистрируйтесь на сайте: https://www.vkrugu7i.com/
ИСТОЧНИК KP.RU