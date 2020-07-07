2020-07-07T11:22:00+03:00
Звезды

В Курске стартует фестиваль семейных фильмов

В этом году он впервые пройдет онлайн
Светлана ВОЛКОВА
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Программа фестиваля рассчитана на семейную аудиториюПрограмма фестиваля рассчитана на семейную аудиториюФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске стартует ХV Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов "В кругу семьи".

Это один из крупнейших фестивалей семейного и детского кино в мире. В этом году он пройдет онлайн. Можно будет не только смотреть фильмы, но и участвовать в образовательных программах, дискуссиях и прямых эфирах.

Даты фестиваля - с 8 по 14 июля. Смотрите программу и регистрируйтесь на сайте: https://www.vkrugu7i.com/

ИСТОЧНИК KP.RU

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