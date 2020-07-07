Карта распространения коронавируса в Курской области 7 июля 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 7 июля в Курской области всего зарегистрировано 5422 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. У 39 человек вирус подтвердился за последние сутки.
На лечение сейчас находится 1619 пациентов: 356 – в больницах, 1263 – лечатся дома. На ИВЛ находятся 12 пациентов. Всего выписано 3762 человек, в том числе 118 пациентов за последние сутки.
За последние сутки от коронавируса умерли двое мужчин 65 и 53 лет.
Больше всего случаев коронавируса - 2891 - за время пандемии зафиксировано в Курске, в том числе 25 за последние сутки. На втором месте - Железногорск - 347 всего и семь новых случаев в том числе. На третьем - 242 случая - Курский район.
ИСТОЧНИК KP.RU