В Курске продлили три автобусных маршрута

7 Июль 2020 2020-07-07T10:21:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске с 15 июля будут продлены автобусные маршруты №35 «пр-т им. А.Дериглазова - ул.Карла Маркса – ул.Запольная – пр-т В.Клыкова – ул.Заводская – ул.Малышева (к/т «Ассоль»)» от остановки УТК «Рынок на пр-те А. Дериглазова» до остановки «с/о Фестивальное» и №61 «ул.1-я Степная - пр-т им.А. Дериглазова».

Движение пойдет по проспекту А. Дериглазова с заездом на остановки «УТК «Рынок на Дериглазова» в прямом и обратном направлениях.

Также изменится схема движения маршрута № 283 «ул.Пирогова - ТЦ «МЕТРО» с организацией движения по проспекту А. Дериглазова до остановки «с/о Фестивальное» с заездом на остановку «УТК «Рынок на Дериглазова» в прямом и обратном направлениях вместо ТК «МЕТРО», где был низкий пассажиропоток, пояснили в мэрии.

В общей сложности на линии будут работать 17 единиц транспорта. Интервал движения составит 10-15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU