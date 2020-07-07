7 Июль 2020 2020-07-07T10:12:50+03:00

За последние сутки умерли еще два человека Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Курске на 7 июля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 7 июля 2020 года составило 41 человек. В том числе за последние сутки умерли мужчины 53 и 65 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По данным оперативного штаба на 7:30 7 июля, в Курской области всего зарегистрировано 5422 (+39) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Из них под медицинским наблюдением 1619 пациентов: 356 – в стационарных медучреждениях, 1263 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 12 пациентов. Всего выписано 3762 (+118) пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU