2020-07-07T09:34:58+03:00
Общество

Куряне могут рассчитывать на бесплатную правовую помощь

Проект запущен в целях борьбы с последствиями пандемии коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
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Консультацию можно получить по вопросам трудового права и уплаты налоговКонсультацию можно получить по вопросам трудового права и уплаты налоговФото: Из архива КП.
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Бесплатную правовую помощь население и предприниматели региона в Курске нмогут получить в центре «Право знать». Здесь консультируют действующие адвокаты Курской области. Центр действует на средства президентского гранта в размере 900 тысяч рублей.

Центр помогает с решением проблем, возникших из-за пандемии коронавируса, в сферах трудового права, выплаты кредитов, уплаты налогов, исполнения финансовых договорных обязательств. Специалисты помогут разобраться с вопросами, возникающими у курских предпринимателей во время проверок со стороны контрольно-надзорных органов, совершения нотариальных действий, проведения процедуры банкротства и других. Правовая помощь предоставляется по телефону горячей линии: 8 (4712) 446-316. Дополнительно к консультациям проходят вебинары по наиболее актуальным и интересным вопросам-обращениям.

В рамках проекта также действует специальный телеграм-канал центра – @Pravo_112, где будут размещаться актуальная информация, бланки и образцы документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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