8 июля куряне останутся без газа
В связи с неотложными ремонтными работами 8 июля с 9-00 до 20-00 часов будет прекращена подача газа потребителям г. Курска по улицам:
К.Маркса 77/1 – 77/13; Кирпичная, 1-й, 2-й Кирпичные пер., Совхозная, Новомосковская, Липецкая, Липецкий пер., Генерала Григорова, Росинка, Тропинка, Шпайерская, Тульская, 1-й – 4-й Тульские пер., Диасамидзе, Плысюка, Озёрная, 1-й, 2-й Озерные пер., Фомина, Иванова, Поныровская, Рябиновая, Рябиновый пер., Ягодная, Курского Ополчения, Нижняя Рябиновая, Триумфальная, Уренгойская, Уренгойский пер., Тамчишина, 1-й, 2-й Овражный пер., Овражный пр-зд, СНТ «Любитель»
Пользоваться газовыми приборами в указанное время запрещается!
ИСТОЧНИК KP.RU