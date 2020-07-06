2020-07-06T20:41:42+03:00
Недвижимость

8 июля куряне останутся без газа

На сетях проведут ремонтные работы
Яна ШЕЛЕСТ
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На сетях проведут ремонтные работыНа сетях проведут ремонтные работы
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В связи с неотложными ремонтными работами 8 июля с 9-00 до 20-00 часов будет прекращена подача газа потребителям г. Курска по улицам:

К.Маркса 77/1 – 77/13; Кирпичная, 1-й, 2-й Кирпичные пер., Совхозная, Новомосковская, Липецкая, Липецкий пер., Генерала Григорова, Росинка, Тропинка, Шпайерская, Тульская, 1-й – 4-й Тульские пер., Диасамидзе, Плысюка, Озёрная, 1-й, 2-й Озерные пер., Фомина, Иванова, Поныровская, Рябиновая, Рябиновый пер., Ягодная, Курского Ополчения, Нижняя Рябиновая, Триумфальная, Уренгойская, Уренгойский пер., Тамчишина, 1-й, 2-й Овражный пер., Овражный пр-зд, СНТ «Любитель»

Пользоваться газовыми приборами в указанное время запрещается!

ИСТОЧНИК KP.RU

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