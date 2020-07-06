2020-07-06T20:25:03+03:00
Общество

С начала лета на курских водоемах утонули пять человек

Трое из них купались в состоянии алкогольного опьянения
Яна ШЕЛЕСТ
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За два дня составлен 21 административный протокол за распитие спиртных напитковЗа два дня составлен 21 административный протокол за распитие спиртных напитков
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С начала лета в Курске на водоемах погибли 5 человек. Трое из их утонули в состоянии алкогольного опьянения при купании в необорудованном месте.

Аномально жаркая погода и большое количество отдыхающих у воды потребовали принятия дополнительных мер по контролю за безопасностью горожан. В субботу и воскресенье акваторию на катерах патрулировали оперативные группы сотрудников окружных администраций, ГИМС, управления по делам ГО и ЧС, полиции. Обстановку на территории урочища Солянка, в том числе на Суворовском пляже, контролировал конный патруль полиции.

Особое внимание члены оперативных групп уделяли компаниям, употребляющим алкоголь, а также тем, кто купался на диких пляжах - с ними проводили разъяснительные беседы об опасности отдыха в необорудованном месте. Граждан, находившихся на пляже в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники полиции удаляли с водоемов.

За два дня сотрудники полиции и администраций округов составили 21 административный протокол за распитие спиртных напитков в общественном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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