2020-07-06T19:50:19+03:00
Экономика

В Курске продолжают благоустраивать центр

Все работы планируют завершить в августе
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас идут работы по устройству сети водоснабжения и электроснабженияСейчас идут работы по устройству сети водоснабжения и электроснабженияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске продолжается реализация второго этапа благоустройства территории, прилегающей к фонтану на Театральной площади. Рабочие демонтировали старую тротуарную плитку и бортовой камень. Сейчас идут работы по устройству сети водоснабжения и электроснабжения.

Объект включен в национальный проект «Жилье и городская среда» и финансируется из средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

В августе, когда планируется завершение благоустройства площади, здесь появятся цветы и кустарники, будут установлены малые архитектурные формы и эстрада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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