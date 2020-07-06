В Курске продолжают благоустраивать центр

6 Июль 2020 2020-07-06T19:50:19+03:00

Сейчас идут работы по устройству сети водоснабжения и электроснабжения Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Все работы планируют завершить в августе

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В Курске продолжается реализация второго этапа благоустройства территории, прилегающей к фонтану на Театральной площади. Рабочие демонтировали старую тротуарную плитку и бортовой камень. Сейчас идут работы по устройству сети водоснабжения и электроснабжения.

Объект включен в национальный проект «Жилье и городская среда» и финансируется из средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

В августе, когда планируется завершение благоустройства площади, здесь появятся цветы и кустарники, будут установлены малые архитектурные формы и эстрада.

ИСТОЧНИК KP.RU