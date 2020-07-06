2020-07-06T19:17:03+03:00
Общество

В Курской области установили новые комплексы фотовидеофиксации

Камеры появились в Курском и Курчатовском районах
Яна ШЕЛЕСТ
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Камеры появились в Курском и Курчатовском районахКамеры появились в Курском и Курчатовском районах
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Передвижные комплексы, фиксирующие нарушения правил дорожного движения, установили на автомобильных дорогах Курской области. Камеры по согласованию с Госавтоинспекцией по Курской области находятся на следующих автомобильных дорогах:

- Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной, 41-й км, Курчатовский район;

- Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной, 44-й км, Курчатовский район;

- М2 «Крым» - Моква, 1-й км, д. 1-я Моква, Курский район.

С информацией о расстановке камер на территории региона можно ознакомиться на сайте Госавтоинспекции по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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