Более 300 курян поступают в военные вузы

6 Июль 2020 2020-07-06T18:04:28+03:00

В этом году вступительные экзамены пройдут в Курске

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Более 300 курских юношей и девушек поступают в военные вузы. Абитуриенты до 11 июля оформляют документы для поступления в учебные заведения. В этом году из-за коронавируса вступительные экзамены пройдут непосредственно в регионах России.

«С 15 июля по 5 августа Минобороны направит в регионы выездные группы отбора кандидатов для поступления в 35 военных учебных заведений. В Курске прием абитуриентов будет проводить группа от военной академии материально-технического обеспечения Санкт-Петербурга», - рассказал военный комиссар области Владимир Родионов.

Девушки могут поступить в военную академию РХБЗ (г. Кострома), Краснодарское высшее военное училище летчиков, военный научно-учебный центр ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург), военную академию РВСН (г. Балашиха), военную академию ВКО (г. Тверь), военную академию связи (г. Санкт-Петербург), военный университет (г. Москва).

Кроме профессионально-психологического отбора абитуриенты пройдут испытания по физической подготовке. Консультацию по всем вопросам приемной кампании можно получить в военных комиссариатах по месту жительства.

Учебные заведения других ведомств (Национальная гвардия, МЧС) принимают вступительные испытания по прежней схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU