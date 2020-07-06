2020-07-06T17:48:38+03:00
Спорт

В курский «Авангард» пришли молодые футболисты

Клуб оформил трудовые отношения с новичками
Яна ШЕЛЕСТ
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Формирование состава будет осуществляться за счет молодых футболистов.Формирование состава будет осуществляться за счет молодых футболистов.
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Курский «Авангард» оформил трудовые отношения с новичками. Формирование состава футбольной команды «Авангард», как и планировалось, в большей степени будет осуществляться за счет молодых футболистов.

В основную команду перешли игроки «Авангарда-М»; это полузащитники Никита Холявский и Дмитрий Степанов, а также голкипер Егор Скоробогатько. Никите и Дмитрию исполнилось 19 лет, а Егор станет, пожалуй, самым юным футболистом в составе «Авангарда» этого сезона: в феврале стражу ворот исполнилось 17. Несмотря на юный возраст, парни отметились успешными выступлениями в третьем дивизионе.

К бело-синим присоединится Денис Семин — 25-летний полузащитник из ФК «Калуга». За этот клуб он выступал с 2014 года, провел более 130 матчей, отличился 13 забитыми мячами. Сейчас клуб «Авангард» начал тренировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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