6 Июль 2020 2020-07-06T17:33:45+03:00

Организаторы ЕГЭ, учителя и наблюдатели в этом году находятся в масках и перчатках

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6 и 7 июля курские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку. Экзамен проходит два дня - 6 и 7 июля, чтобы избежать большого скопления участников в школах. Продолжительность экзамена 3,5 часа, за это время выпускникам надо выполнить 27 заданий. Необходимо набрать 36 баллов, это минимальный проходной балл. Результаты экзамена сдающие 6 июля смогут узнать не позднее 20 июля, сдающие 7 июля - не позднее 23 июля.

Организаторы ЕГЭ, учителя и наблюдатели в этом году находятся в масках и перчатках. Школьные кабинеты перед каждым экзаменом дезинфицируют и проветривают, на входе установлены дозаторы с антисептиками. В аудиториях детей рассаживают на расстоянии в 1,5 метра, обязательно измерение температуры тела.

«С 3 июля выпускники, а их в регионе порядка 4,5 тысячи, начали сдавать ЕГЭ по предметам, которые нужны для поступления в вузы. В текущем году работает около 500 общественных наблюдателей, 54 пункта проведения экзаменов, 7 из которых предназначено для работы на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья», - отметила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

ИСТОЧНИК KP.RU