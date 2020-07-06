2020-07-06T16:25:36+03:00
Происшествия

Пьяная курянка зарезала своего сожителя

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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По делу проводятся следственные действияПо делу проводятся следственные действияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Суджанский следственный отдел СУ СК по Курской области продолжает расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы Беловского района. Женщину подозревают в убийстве.

4 июля 2020 года вечером подозреваемая распивала спиртное со своим 62-летним сожителем в доме, расположенном в селе Долгие Буды, Беловского района. Во время застолья они повздорили, женщина схватила нож и ударила им мужчину в область туловища. Потерпевший скончался на месте.

Подозреваемую задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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