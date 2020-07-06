2020-07-06T16:01:44+03:00
Общество

Курские спасатели предупреждают о грозе

Местами ожидается сильная жара
Яна ШЕЛЕСТ
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Местами пройдет небольшой кратковременный дождьМестами пройдет небольшой кратковременный дождьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с девяти часов вечера 6 июля и в течение суток ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточной четверти 5-10, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Температура: - по области ночью 17-22º, днем 29-34º, местами сильная жара 35-37 ºС.

Рекомендации при усилении ветра:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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