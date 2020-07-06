2020-07-06T14:29:19+03:00
Происшествия

В Курской области задержали иностранца, который пытался перейти границу

Гражданин Азербайджана до этого уже попадался на аналогичном нарушении
Светлана ВОЛКОВА
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Нелегалу грозит колонияНелегалу грозит колонияФото: Из архива КП.
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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали нарушителя Государственной границы Российской Федерации. Мужчина в районе поселка Свердликово Суджанского района Курской области незаконно пересек государственную границу в обход пунктов пропуска. Он шел с территории Украины на территорию Российской Федерации, сообщили в погрануправлении региона.

Задержанный - 36-летний гражданин Азербайджанской Республики, въезд которому на территорию Российской Федерации не разрешен. Заведомо зная об этом, иностранец незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление на территории Российской Федерации, добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК Российской Федерации «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Иностранцу грозит до четырех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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