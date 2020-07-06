Как уберечься от жары: курянам советуют пить воду и избегать солнцепека
В Курске установилась жаркая погода – среднесуточная температура воздуха в последние дни превышает климатическую норму на 7-9 градусов.
Курские спасатели напоминают о простых правилах, которые помогут избежать несчастных случаев в жару.
По возможности сведите к минимуму время пребывания на солнцепеке. Оставайтесь дома.
Берегите детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями - они особенно чувствительны к жаре.
Чаще заходите в тень или в помещение с кондиционером, но не сидите под ним.
Надевайте легкую, светлую, свободную одежду и, обязательно, головной убор - кепку, бейсболку, шляпу.
Старайтесь поменьше напрягаться, избегайте тяжелой физической работы.
Пейте воду - несладкую и негазированную.
В жару вообще не употребляйте алкоголь.
Чаще принимайте прохладный душ или ванну, прикладывайте лед или холодное полотенце к затылку и шее.
Если почувствовали ухудшение состояния, если плохо стало кому-то из Ваших родных и близких - обращайтесь к врачу!
Если в жаркий день вы решили отдохнуть на берегу водоема, соблюдайте правила безопасности. Выбирайте для отдыха официальные пляжи. И ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения! Не отпускайте детей одних к воде! Берегите себя и своих близких!
ИСТОЧНИК KP.RU