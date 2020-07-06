В Курской области на пожаре пострадал пенсионер
В 05:43 05 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире в деревне Новоандросово Железногорского района.
По данным МЧС пожарные прибыли через пять минут на место ЧП и стали тушить огонь. Загорание локализовано в 05:53, ликвидировано в 05:57.
В одной из квартир многоквартирного жилого дома поврежден диван. Пострадавший 70-летний мужчина доставлен в ГБ №2 Железногорска.
Пожар тушили 17 человек и шесть единиц техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU