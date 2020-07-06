Под Курском утонул 35-летний мужчина

6 Июль 2020 2020-07-06T10:58:29+03:00

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5 Июля в ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» сообили о гибели на воде в селе Лебяжье Курского района.

Прибывшие на место трагедии спасатели подняли из реки Сейм тело 35-летнего мужчины. По предварительным данным он купался при купании в необорудованном для этого месте.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU