Карта распространения коронавируса в Курской области 6 июля 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

6 Июль 2020 2020-07-06T10:47:04+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 6 июля 2020 года составило 5383 человека. В том числе за последние сутки коронавирус нашли у 43 человек. Всего сейчас болеют 1700 курян: 362 из них находятся в больницах, 1338 – лечатся дома.

На ИВЛ находятся 12 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровело 3644 человека, 50 из них за последние сутки.

Больше всего больных за время пандемии - в Курске - 2866 человек. За последние сутки здесь коронавирус обнаружили у 30 жителей. На втором месте - Железногорск - 340 человек заболело здесь всего и шесть за последние сутки. На третьем - Курский район - 242 зараженных, новых больных здесь нет.

ИСТОЧНИК KP.RU