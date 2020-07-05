Еще 25 жителей Курской области справились с коронавирусом

5 Июль 2020 2020-07-05T09:49:52+03:00

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За минувшие сутки в Курской области выздоровели 25 человек, ранее зараженные коронавирусом. Таким образом общее число курян, справившихся с болезнью, достигло 3594 человек.

По данным на 5 июля, в регионе 5340 инфицированных. 1707 продолжают лечение: 350 - в стационарах, 1357 - дома. 39 человек с подтвержденным Covid-19 скончались.

Инфографика администрации Курской области.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 19 июля. До этого времени не будет работать ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, массажные салоны, бани и бассейны. Сохранится масочный режим в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU