2020-07-05T09:49:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 25 жителей Курской области справились с коронавирусом

Количество выздоровевших сейчас составляет 3594 человека
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Артем КИЛЬКИН
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За минувшие сутки в Курской области выздоровели 25 человек, ранее зараженные коронавирусом. Таким образом общее число курян, справившихся с болезнью, достигло 3594 человек.

По данным на 5 июля, в регионе 5340 инфицированных. 1707 продолжают лечение: 350 - в стационарах, 1357 - дома. 39 человек с подтвержденным Covid-19 скончались.

Инфографика администрации Курской области.

Инфографика администрации Курской области.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 19 июля. До этого времени не будет работать ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, массажные салоны, бани и бассейны. Сохранится масочный режим в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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