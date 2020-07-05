К 5 июля в Курской области заразились коронавирусом еще 46 человек

5 Июль 2020 2020-07-05T09:39:39+03:00

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46 новых случаев заражения Covid-19 зарегистрировали в Курской области 5 июля. Общее количество инфицированных в регионе достигло 5340 человек. Как сообщили в оперштабе, под медицинским наблюдением находятся 1707 пациентов: 350 - в больницах, 1357 - лечатся дома. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 16 курян. Всего выписали 3594 пациентов. Скончалось 39 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная коронавирусом.

По состоянию на 5 июля, в регионе провели 111 251 исследований на Covid-19, в том числе за минувшие сутки - 1621. Кроме того, специалисты сделали 7490 анализов на антитела к инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU