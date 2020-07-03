Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: ограничения продлили до 19 июля
Администрация Курской области продлила срок введенных до этого ограничений в связи с коронавирусом до 19 июля 2020 года.
До 19 июля не работают ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, массажные салоны, бани и бассейны. Сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте.
Напомним, с 6 июля начали работать косметические кабинеты, предприятия общественного питания с площадью более 100 квадратных метров, за исключением фудкортов.
Во всех районах Курской области для оказания плановой терапевтической помощи откроются стоматологии, начнется плановый прием пациентов в Курской областной клинической больнице.
Также возобновляются спортивные сборы для участников сборных Курской области и России.
ИСТОЧНИК KP.RU