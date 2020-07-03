Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: ограничения продлили до 19 июля

3 Июль 2020 2020-07-03T12:47:16+03:00

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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Администрация Курской области продлила срок введенных до этого ограничений в связи с коронавирусом до 19 июля 2020 года.

До 19 июля не работают ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры, массажные салоны, бани и бассейны. Сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте.

Напомним, с 6 июля начали работать косметические кабинеты, предприятия общественного питания с площадью более 100 квадратных метров, за исключением фудкортов.

Во всех районах Курской области для оказания плановой терапевтической помощи откроются стоматологии, начнется плановый прием пациентов в Курской областной клинической больнице.

Также возобновляются спортивные сборы для участников сборных Курской области и России.

ИСТОЧНИК KP.RU