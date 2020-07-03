В Курске маршрутка попала в ДТП - пострадал ребенок

3 Июль 2020 2020-07-03T12:40:27+03:00

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ДТП случилось примерно в 10.30 утра 3 июля. 69-летний водитель Toyota Corolla ехал со стороны улицы Верхняя Луговая в сторону 50 лет Октября по улице Дзержинского. По пути возле дома 55 по Дзержинского с легковушкой столкнулся пассажирским ПАЗ - маршруткой.

- ПАЗ ехал в попутном направлении и не соблюдал дистанцию с впереди идущей иномаркой, - рассказали в ГИБДД региона. - Травмы получил пассажир ПАЗ, 12-летний ребенок.

Причины ДТП выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU