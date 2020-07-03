2020-07-03T13:28:35+03:00
Происшествия

Курянина, по вине которого в огне погибли трое детей, отправили в колонию

Трагедия произошла осенью в Пристени
Ольга ДАНИЛОВА
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Дети погибли из-за непотушеной сигаретыДети погибли из-за непотушеной сигаретыФото: Из архива КП.
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Суд вынес приговор 29-летнему курянину. Он признан виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам), ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем).

Примерно с 22 часов 10 ноября до шести утра 11 ноября 2019 года пьяный мужчина лежал на диване и курил сигарету в своем доме на улице Кирова в поселке Пристень. Здесь он жил со своей 25-летней женой и четырьмя маленькими детьми - одного года, трех лет, четырех и пяти.

Докурив, он бросил тлеющую сигарету, которая попала на рядом стоящую застеленную постельными принадлежностями кровать, а сам заснул. В результате около шести часов утра 11 ноября 2019 года произошел пожар.

Обнаружив, что дом горит, родители стали спасать детей, но из-за быстрого распространения пламени им удалось вынести только младшего, годовалого ребенка. После тушения пожара в доме нашли три тела малышей. Суд дал курянину три года и три месяца в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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