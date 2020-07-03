11 аппаратов ИВЛ поступило в больницу Курска

3 Июль 2020 2020-07-03T17:03:55+03:00

Поставленные до этого ИВЛ «Авента-М», из-за которых произошли пожары в клиниках, проходят проверку

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За счет средств федерального бюджета в ковидный стационар – больницу №6 Курска - поступило 11 аппаратов для неинвазивной искусственной вентиляции легких, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Это устройства Respironics V60, в ближайшее время они будут введены в эксплуатацию.

До этого в учреждение направили 20 аппаратов «Авента-М». На партию, выпущенную в мае, производитель получает разрешительную документацию, еще 10 приборов проходят диагностику.

Это связано с тем, что аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где в мае произошли пожары с гибелью пациентов. После этого Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил применение в России этих устройств, выпущенных с 1 апреля 2020 года; производитель отозвал их для дополнительной проверки.

В общей сложности в Курскую область поступит 246 аппаратов ИВЛ, 30 из них - по договоренности с Минпромторгом РФ; всего в регион уже поступило 53 единицы.

ИСТОЧНИК KP.RU