11 аппаратов ИВЛ поступило в больницу Курска
За счет средств федерального бюджета в ковидный стационар – больницу №6 Курска - поступило 11 аппаратов для неинвазивной искусственной вентиляции легких, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Это устройства Respironics V60, в ближайшее время они будут введены в эксплуатацию.
До этого в учреждение направили 20 аппаратов «Авента-М». На партию, выпущенную в мае, производитель получает разрешительную документацию, еще 10 приборов проходят диагностику.
Это связано с тем, что аппараты ИВЛ «Авента-М» использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где в мае произошли пожары с гибелью пациентов. После этого Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил применение в России этих устройств, выпущенных с 1 апреля 2020 года; производитель отозвал их для дополнительной проверки.
В общей сложности в Курскую область поступит 246 аппаратов ИВЛ, 30 из них - по договоренности с Минпромторгом РФ; всего в регион уже поступило 53 единицы.
ИСТОЧНИК KP.RU