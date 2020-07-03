2020-07-03T12:01:20+03:00
Коронавирус Covid-19

За последние сутки коронавирус обнаружили у троих детей в Курской области

Больше всего новых зараженных в возрасте от 50 до 64 лет
Светлана ВОЛКОВА
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Новые случаи заражения регистрируют ежедневноНовые случаи заражения регистрируют ежедневноФото: Светлана ВОЛКОВА
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Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 29 женщин и 21 мужчина.

Возраст больных: 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет – 1 человек, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 20 человек, 50-64 года – 15 человек, старше 65 лет – 8 человек.

Больше всего случаев коронавируса за все время пандемии - 2800 - зарегистрировано в Курске. В том числе 28 за последние сутки. На втором месте Железногорск - 331 случай заражения, на третьем - Курский район - 239. За последние сутки в Обоянском и Мантуровском районах зафиксировано по три случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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