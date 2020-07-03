Карта распространения коронавируса в Курской области 3 июля 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

3 Июль 2020 2020-07-03T11:27:17+03:00

Наиболее напряженная ситуация в Курске и Железногорске Фото: Из архива КП.

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Больше всего случаев коронавируса за все время пандемии - 2800 - зарегистрировано в Курске. В том числе 28 за последние сутки. На втором месте Железногорск - 331 случай заражения, на третьем - Курский район - 239. За последние сутки в Обоянском и Мантуровском районах зафиксировано по три случая заражения.

На 7:30 3 июля в Курской области всего зарегистрировано 5243 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них за последние сутки диагноз подтвердился у 50 человек.

Сейчас под медицинским наблюдением 1746 пациентов: 350 – в стационарных медучреждениях, 1396 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 18 пациентов. Всего выписано 3458 пациентов, в том числе 138 за последние сутки.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 3 июля 2020 года составило 39 человек. В том числе за последние сутки умерло два человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU